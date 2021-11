"Un eccellente neurochirurgo e un uomo di valore": morto il dottor Paolo Casiraghi a soli 43 anni

La comunità di Asst Lariana piange la prematura scomparsa del dottor Paolo Casiraghi, morto a soli 43 anni. Il ricordo dei colleghi medici.

Morto Paolo Casiraghi, il dottore aveva 43 anni

“Paolo, oltre che un amico, è stato un eccellente neurochirurgo, preparato, disponibile con i colleghi e i pazienti, un vero signore dall’animo gentile ed altruista, che lascia un vuoto difficilmente colmabile”.

Inizia così il messaggio con cui il primario Silvio Bellocchi e la coordinatrice infermieristica della Neurochirurgia Alessia Molteni vogliono ricordare il collega Paolo Casiraghi, morto a soli 43 anni. “Da parte nostra abbiamo avuto il privilegio di averlo al nostro fianco in questi anni e con lui abbiamo condiviso anche questi ultimi dolorosi mesi -proseguono-. Ringraziamo tutti coloro che in vari modi si sono presi cura di lui e gli sono stati vicini”.

Paolo Casiraghi, il neurochirurgo morto a 43 anni

Paolo Casiraghi era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e specializzato in Neurochirurgia. Dopo vari periodi di formazione in Italia negli ospedali di Monza, di Gravedona e di Bergamo e all’estero in Olanda, Svizzera ed Austria, aveva cominciato, nel gennaio 2009, a lavorare all’ospedale Sant’Anna nel reparto di Neurochirurgia. Proprio i colleghi del reparto piangono la sua scomparsa, frutto di una malattia contro cui ha combattuto negli ultimi mesi.

Morto Paolo Casiraghi, l’abbraccio della comunità

L’intera comunità dell’Asst Lariana si stringe ai familiari per la perdita di Paolo Casiraghi, medico molto apprezzato nel suo settore e uomo di valore. Tra le tante esperienze, è stato medico di gara durante il Giro d’Italia; ha seguito anche gare di pattinaggio, rugby, e il campionato di serie C1 di basket.