Morto a 49 anni Massimo Sicilia, grave lutto nel gruppo Scout Caltanissetta 9

Il capogruppo degli Scout Caltanissetta 9 della Parrocchia Santa Barbara Massimo Sicilia si è spento all’età di 49 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia.

La notizia è stata comunicata dalla parrocchia Santa Barbara tramite un post condiviso su Facebook.

“Carissimi parrocchiani con grande dolore devo comunicarvi che poche ore fa si è spento Massimo Sicilia, capo scout del nostro gruppo CL 9”, si legge nel post. “La Comunità capi, i ragazzi e le loro rispettive famiglie, nonché i membri della comunità parrocchiale, siamo profondamente addolorati nell’apprendere questa triste notizia, anche se purtroppo preparati da giorni a questo umano distacco a motivo del peggioramento delle sue condizioni di salute”.

Il post di cordoglio sui social

Il parroco don Marco, firmatario del messaggio, ha poi espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del 49enne, scrivendo: “Caro Massimo ti ringrazio a titolo personale e dell’intera comunità parrocchiale per il servizio svolto in questi tre anni in mezzo a noi, e soprattutto ti sarò grato a vita per averci permesso di avviare l’esperienza scout nel nostro quartiere, offrendo così ai nostri ragazzi un’opportunità educativa attraverso un percorso di crescita e di formazione bello e affascinante come è lo scoutismo.

Pur non vivendo a S. Barbara sei riuscito ad entrare subito nel cuore dei ragazzi e di farti stimare in poco tempo dalle famiglie e dai collaboratori parrocchiali”.

Il religioso, inoltre, ha sottolineato: “Sei stato un educatore appassionato che ci ha trasmesso l’amore verso le nuove generazioni. Sempre pronto al servizio non ti sei mai tirato indietro e hai avuto la capacità di stimolare il gruppo in ogni momento.

Portatore di idee innovative hai sempre avuto la capacità di entusiasmare i ragazzi e gli adulti del gruppo, sapendo mediare e ascoltare con il tuo stile paziente ma anche fermo nelle decisioni. Siamo consapevoli del grande vuoto che lascerai in mezzo a noi ma sono certo che dal cielo continuerai a pregare per il nostro piccolo gruppo e i nostri ragazzi. Grazie di tutto Massimo. Ci mancherai. Buona strada e che Dio ti accolga nel grande cerchio del paradiso”.