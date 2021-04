Morto a 50 anni il rapper DMX, era stato ricoverato per un infarto

È morto all'età di soli 50 anni il rapper americano DMX, da quasi una settimana ricoverato in ospedale dopo che era stato vittima di un attacco di cuore.

All’età di soli 50 anni è morto il rapper americano DMX, ricoverato in ospedale lo scorso 3 aprile a seguito di un infarto per il quale sono ancora in corso di definizione le cause effettive, anche se diverse testate statunitensi parlano di un’overdose di droghe.

In alcune dichiarazioni dei giorni successivi, la famiglia dell’artista aveva dichiarato che DMX si trovava in coma e attaccato a un respiratore, mentre le diverse voci che davano la morte come già avvenuta erano state nel frattempo smentite dal suo entourage.

Nato nel 1970 come Earl Simmons, nei primi anni di vita si trasferì con la famiglia a New York dove iniziò la sua carriera come DJ e beatboxer alla fine degli anni ’80.

Il suo nome d’arte prende infatti spunto sia dalla drum machine digitale DMX, che dall’acronimo Dark Man X.

Dopo essersi fatto un nome nell’ambiente del freestyle incide il suo primo singolo Born Loser nel 1991, al quale segue Make a Move nel 1994. Sempre nel ’94 tuttavia iniziano i primi problemi con la droga, che comportano anche l’arresto da parte della polizia.

La sua carriera sembra tuttavia decollare definitivamente qualche anno dopo grazie alle collaborazioni con LL Cool J, Ma$e e i The LOX. Il 1998 è l’anno del successo grazie al singolo Get at Me Dog che diventa disco d’oro e soprattutto al suo primo album It’s Dark and Hell Is Hot che vende oltre quattro milioni di copie.

Nel corso della sua carriera, DMX si cimentò anche nella recitazione, lavorando come attore in film come Romeo deve morire, Ferite Mortali e Amici x la morte.

Paragonato spesso a Tupac per il suo stile aggressivo, DMX è considerato uno dei più influenti artisti della storia del rap.