Morto a 53 anni il team manager Marc Bracke: il ciclismo è in lutto

Era molto noto nel mondo del ciclismo. Il team manager Marc Bracke si è spento prematuramente all'età di 53 anni.

Per diverso tempo aveva ricoperto il ruolo di team manager della Doltcini-VanEycke-Proximus, squadre tra le più note del mondo del ciclismo femminile. Marc Bracke è morto prematuramente all’età di 53 anni. Non sarebbero ancora note le cause del decesso.

Stando a quanto emerge da fonti dall’estero, l’uomo si sarebbe tolto la vita. Il suo percorso nel mondo del ciclismo si era interrotto dopo essere stato accusato da due atlete di molestie sessuali.

Morto Marc Bracke, le accuse di molestie sessuali

Ad accusare il team manager erano state le atlete Sara Youmans e Marion Sicot. Secondo tali accuse, Bracke avrebbe richiesto alla due giovani, foto in bikini, scatti che inevitabilmente avrebbero causato loro del disagio.

A seguito di ciò, l’uomo ha ricevuto una squalifica da parte della commissione etica dell’Unione Ciclistica Internazionale (Uci).

Ad ogni modo la giustizia francese lo ha considerato non colpevole. Non solo. Il procuratore Montargis aveva anche affermato che tale situazione sarebbe stata legata ad una incomprensione dovuta alla conoscenza della lingua.

Il cordoglio del team Doltcini

Nel frattempo il team Dolticini, attraverso un Tweet, ha voluto dedicare un ultimo pensiero all’uomo: “È con grande tristezza che Doltcini ha ricevuto la notizia della morte improvvisa di Marc Bracke.

Marc ha lavorato per alcuni anni come ex team manager della squadra femminile Doltcini – Van Eyck Sport a stretto contatto con la nostra azienda di abbigliamento. Auguriamo alla sua famiglia, in particolare alla sua ragazza Shana, agli amici e ai conoscenti, molta forza durante la morte di Marc”.