Morto a 62 anni il senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello

FdI in lutto. Muore all’età di 62 anni il senatore Andrea Augello: lui stesso tempo fa aveva parlato sui social della sua malattia. Ricordiamo qui le tappe più importanti della sua carriera politica.

Il nastro della sua militanza

Nato a Novara nel 1961, Augello era già sindacalista Ugl quando fu eletto in Senato con Fratelli d’Italia. Insieme al fratello Tony, è stato uno dei personaggi di spicco della componente rautiana del Msi e fu membro della Segreteria del Congresso di Fiuggi che determinò la nascita di Alleanza Nazionale. Nel 1995 arrivò per lui l’elezione alla carica di Consigliere regionale del Lazio, dove cinque anni dopo fu rieletto ma alla carica di assessore al Bilancio nella giunta di Francesco Storace. Fece il suo ingresso in Senato nel 2006 con Alleanza Nazionale, per poi esservi rieletto nel 2008 con Il Popolo delle Libertà di Silvio Berlusconi. Curatore delle campagne elettorali che hanno visto diventare rispettivamente Gianni Alemanno sindaco di Roma e Renata Polverini governatrice del Lazio, Augello tentò invano di intervenire diplomaticamente nella crisi tra Fini e Berlusconi alla ricerca di un compromesso. Che non ha mai trovato. Così, negli anni della crisi del centrodestra dapprima seguì Angelino Alfano e poi fondò insieme a Gaetano Quagliariello il movimento politico di centrodestra Identità e Azione – Popolo e Libertà. Nel 2018 è entrato in Fratelli d’Italia, dov’è rimasto fino alla fine dei suoi giorni.

Il dolore della moglie Roberta

Ad accompagnare Andrea Augello, il saluto della moglie Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e come lui membro di FdI. Si unisce al dolore della famiglia il cordoglio dell’intero partito. Numerosi sono i messaggi di vicinanza da parte del mondo della politica.