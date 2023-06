È morto all’età di 84 anni l’ex deputato e senatore Guido Pollice. L’ex politico italiano che ha dedicato tutta la sua vita alla tutela dell’ambiente era presidente nazionale dell’associazione Verdi Ambiente e Società.

Morto a 84 anni Guido Pollice, era presidente dell’associazione Verdi Ambiente e Società

“È con profondo dolore che apprendiamo la scomparsa di Guido Pollice”. A comunicare ufficialmente la notizia della scomparsa dell’ex politico tramite una nota diramata nella giornata di domenica 18 giugno è stato Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi. “Nel 1989 Guido ha aderito ai Verdi Arcobaleno e, nel 1990, ha contribuito alla formazione della Federazione dei Verdi, continuando a rappresentare il movimento ecologista in Senato fino al 1992. La sua passione e la sua dedizione resteranno un esempio per tutti coloro che si impegnano per un ambiente sostenibile e per la difesa dei diritti delle future generazioni. A nome di Europa Verde, un pensiero alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco”, si legge nella nota.

La notizia della scomparsa del presidente dell’associazione Verdi Ambiente e Società è stata commentata anche da Loredana De Petris, membro di Polo Progressista. “Apprendo con grandissimo dolore la notizia della morte di Guido Pollice. Era stato tra i fondatori di Democrazia proletaria e poi esponente fondamentale dei Verdi Arcobaleno, deputato e senatore. Guido ha dedicato la sua intera vita alle battaglie per la difesa dell’ambiente e per una società più giusta. Per tutti e per me in particolare è stato un grande e indimenticabile maestro. Mi stringo ai figli e a tutti i suoi cari in un abbraccio commosso e partecipe”, ha affermato.

Carriera e incarichi politici

Nato ad Avellino il 1° ottobre 1938, Pollice è stato un politico italiano. È stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1983, quando militava tra le file di Democrazia Proletaria. Durante la IX legislatura, ha fatto parte della Commissione Finanze e Tesoro, della Commissione Vigilanza sui servizi radiotelevisivi e della Commissione sul fenomeno della Mafia.

Cinque anni dopo, nel 1987, è stato eletto al Senato come unico esponente di Democrazia Proletaria a Palazzo Madama della X Legislatura. Da senatore, è stato membro della Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni e della Commissione Vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Nel 1989, è stato uno dei membri della DP che ha deciso di lasciare il partito per entrare a far parte dei Verdi Arcobaleno, soggetto politico che, alla fine del 1990, si è trasformato nella Federazione dei Verdi, ossia una realtà ecologista che Pollice ha rappresentato a Palazzo Madama fino al 1992.

Infine, a partire dall’inizio del nuovo Millennio, l’ex politico è stato presidente dell’associazione Verdi Ambiente e Società (VAS).