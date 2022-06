Morto a 87 anni Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica

Roma, 27 giu. (askanews) – È morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e e presidente di EssilorLuxottica, la più grande holding produttrice e venditrice di occhiali al mondo. Aveva 87 anni e si è spento a Milano.

La sua piccola azienda aperta ad Agordo, in provincia di Belluno, di montature per occhiali, in pochi anni è diventata un colosso, arrivando a conquistare il mercato mondiale.

Del Vecchio, anche azionista di Assicurazioni Generali, secondo Forbes nel 2022 era il 62esimo al mondo per ricchezza, con un patrimonio stimato in circa 27,3 miliardi di dollari.