Morto Adam Rich, addio all’ex star bambino de “La famiglia Bradford”

È morto all’età di 54 anni Adam Rich, l’ex star bambino che interpretava il personaggio ni Nicholas Bradford nel serie tv La famiglia Bradford.

La notizia è stata riportata da TMZ.

Morto Adam Rich, addio all’ex bambino de “La famiglia Bradford”

Tra il 1977 e il 1981, Adam Rich ha interpretato il figlio con i capelli da paggetto di Tom Bradford, al quale dava il volto l’attore Tom Van Patten, ne La famiglia Bradford. Secondo quanto riferito da TMZ, Rich si è spento all’età di 54 anni nella sua casa di Los Angeles.

Al momento, non è noto quali siano state le cause del decesso dell’ex star bambino nota per il suo ruolo di Nicholas Bradford.

Carriera

Mentre interpretava il più piccolo dei fratelli Bradford e prima di essere scelto per altri ruoli tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80, Rich è apparso sulla copertina della rivista People nelle edicole il 3 dicembre 1979 insieme alle costar Tom Van Patten, Grant Goodeve e Willie Ames.

In occasione di uno speciale televisivo trasmesso nel 1987, l’attore – che all’epoca aveva compiuto 18 anni – affermò di essere diventato “molto meno carino” negli anni che ne hanno visto la crescita dopo la fine delle riprese del fortunato show.