Morto Alessio Duranti, il 16enne si è schiantato contro un muretto con lo scooter

Si schianta contro il muretto di una cascina con lo scooter e muore a 16 anni: addio ad Alessio Duranti, adolescente appassionato di basket.

È morto all’età di soli 16 anni Alessio Duranti. L’adolescente era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale nella giornata di mercoledì 12 ottobre, mentre si trovava a bordo del suo scooter Piaggio. In seguito al sinistro, avvenuto a Casirate d’Adda, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII e ha lottato a lungo contro la vita e la morte, sostenuto dalle macchine. Il decesso, poi, è stato dichiarato nella giornata di giovedì 13 ottobre.

Duranti era appassionato di basket. Dopo aver giocato nel Basket86 Caravaggio, era passato nella squadra di Treviglio under 17. In estate, aveva giocato a Cervia insieme ai compagni di squadra e, alla metà di ottobre, avrebbe dovuto cominciare a prendere parte alle partite.

La società Basket86 Caravaggio

Proprio il Basket86 Caravaggio ha postato sulle sue pagine social un messaggio per esprimere il cordoglio provato per la prematura scomparsa dell’adolescente.

“La nostra società si stringe attorno alla famiglia Duranti per la tragica scomparsa di Alessio, atleta classe 2006 cresciuto con noi dal Minibasket fino all’Under 17, e in questa stagione in prestito alla Scuola Basket Treviglio”, si legge nel post della società.

Il Basket86 Caravaggio, poi, ha aggiunto: “Una fatalità che lascia un vuoto per i suoi cari e per amici e compagni di squadra. In momenti come questi non possiamo che restare in silenzio, e far sentire la nostra presenza come un’unica grande famiglia intorno a chi oggi ne ha più bisogno.

Ciao Alessio! La Scuola Basket Treviglio, dirigenti, staff tecnico ed atleti tutti, si uniscono al dolore della famiglia Duranti per la scomparsa del loro amato Alessio. Le più sentite condoglianze da parte nostra”.