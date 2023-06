Monte Bianco, alpinista cade in un crepaccio e muore per ipotermia

Monte Bianco, alpinista cade in un crepaccio e muore per ipotermia

Tragedia sul Monte Bianco. Un alpinista francese ha perso la vita a seguito di una caduta all’interno di un crepaccio del ghiacciaio del Miage, a quota 2.200 metri circa.

Morto per ipotermia

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di giovedì 29 giugno, ma la notizia è stata resa nota solo a distanza di ore. L’uomo procedeva slegato lungo l’itinerario di rientro dalla salita al rifugio Gonella quando, forse a causa di una distrazione dovuta alla fatica, non ha visto il crepaccio e vi è precipitato dentro senza scampo. Dopo essere finito in fondo alla fessura di ghiaccio, nel giro di poco tempo l’acqua gli ha provocato un’ipotermia che gli ha causato un rapido decesso. Scattato l’allarme, è intervenuto sul posto il Soccorso alpino valdostano ma per l’alpinista non c’era già più niente da fare.

Altro decesso sul Monte Rosa

Un altro dramma si è verificato nelle ultime ventiquattro ore sul Monte Rosa. A perdere la vita è stato un alpinista, anch’egli di nazionalità francese, il cui corpo è stato individuato dai soccorritori elvetici in elicottero nella zona tra Punta Dufour (4.634 metri, vetta più alta del massiccio montuoso) e Punta Zumstein (4.563 metri). A causargli il decesso sono stati i traumi della caduta.