Morto Andreas Brehme, terzino tedesco dell'Inter dei record

Roma, 20 feb. (askanews) – Lutto nel mondo del calcio. È morto all’età di 63 anni Andreas Brehme, ex terzino tedesco che in carriera ha giocato per il Bayern Monaco e l’Inter, oltre che nella Germania campione del mondo del 1990. Suo il rigore decisivo nella finale contro l’Argentina.

Secondo le prime ricostruzioni, Brehme sarebbe deceduto a Monaco, dove risiedeva, nella notte tra lunedì e martedì in seguito a un arresto cardiaco. Inutile il trasporto in una clinica vicina. Ne piangono la morte la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti dal suo matrimonio con Pilar.

Gli inizi di carriera di Brehme risalgono a Barmbek-Uhlenhorst e Saarbruecken; poi al Kaiserslautern e due al Bayern Monaco, dove conquista un campionato tedesco (1986-1987) e una Supercoppa di Germania (1987).

Infine il passaggio in nerazzurro. Andreas Brehme con 12 gol in 154 presenze in quattro stagioni totali, protagonista nell’Inter dei record con cui mette in bacheca lo scudetto del 1989 oltre a una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Successivamente Real Saragozza e di nuovo Kaiserslautern, dove vince ancora a livello locale.