A dare l’annuncio della prematura scomparsa del bassista è stato il suo storico ex compagno di band Johnny Marr. Andy Rourke si è spento a 59 anni dopo una lunga lotta contro un terribile male.

L’annuncio della morte di Andy Rourke: parla Johnny Mar

“È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga lotta con cancro al pancreas. Andy sara’ ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo privacy in questo triste momento” – è il bel messaggio scritto sui social da Johnny Mar che da qualche tempo si era riavvicinato, anche musicalmente, a Rourke.

Morto Andy Rourke, la carriera dello storico bassista degli Smiths

Andy Rourke entrò a far parte d egli Smiths per sostituire Dale Hibbert, il bassista orginanale della band, facendo il suo grande debutto in concerto il 25 gennaio 1983 al Manhattan di Manchester. Grande amico sin dall’infanzia di Mar, partecipò al sucesso dei quattro album della band “The Smiths“, “Meat Is Murder“, “The Queen Is Dead” e “Strangeways, Here We Come“. Rimase legato alla band fino al suo scioglimento.