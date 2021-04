Morto bambino 11enne di Acerra, aspettava cuore nuovo per un trapianto

Un bambino di Acerra di soli 11 anni è morto all'ospedale Monaldi di Napoli mentre attendeva un cuore nuovo. L'organo era stato danneggiato dal Covid.

Non ce l’ha fatta purtroppo il piccolo Giovanni Castaldo, il bambino di Acerra per il quale poco tepmo fa i genitori avevano lanciato un appello affinché venisse trovato un donatore per un delicato trapianto di cuore. L’11enne, che aveva già subito un primo trapianto soltanto tre anni fa per una cardiomiopatia ipertrofica, a novembre aveva superato un’infezione da coronavirus che aveva però lasciato importanti strascichi sul cuore.

Il virus infatti aveva colpito l’organo lasciando come unica possibilità di sopravvivenza proprio il trapianto.

Morto bambino di Acerra, aspettava un cuore nuovo

Il bambino è deceduto presso l’ospedale Monaldi di Napoli, la stessa struttura dove nel 2018 venne eseguito il primo trapianto di cuore. In una recente intervista, la madre aveva dichiarato di aver preso tutte le precauzioni possibili durante l’ultimo anno per evitare che il figlio contraesse il Covid: “A settembre non l’ho mandato a scuola per proteggerlo dal Covid”.

Nonostante ciò tuttavia, il bambino era risultato positivo al coronavirus lo scorso novembre.

L’impatto del Covid sul cuore del piccolo Giovanni era stato definito importante anche dagli stessi medici, con il dottor Andrea Petraio che aveva riscontrato nel piccolo una: “significativa riduzione della frazione di eiezione”. A seguito della morte del bambino sono stati decine i messaggi di condoglianze arrivati sui social network, tra cui quello di una donna che ha scritto: “Non ho parole per descrivere ciò che sento, vi sono vicina con tutta l’anima.

Vi posso solo dire che Nanni era diventato un po’ figlio nostro“.