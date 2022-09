Solo a luglio e nella stessa zona una donna aveva subito la stessa sorte, è morto bimbo di 5 anni aggredito e inseguito da un gruppo di scimmie

Morto bimbo di 5 anni aggredito e inseguito da un gruppo di scimmie

In India il piccolo era caduto dal tetto dopo che i primati lo avevano raggiunto e braccato

Tragedia in un villaggio dell’India, dove è morto un bimbo di 5 anni aggredito e inseguito da un gruppo di scimmie: il piccolo Nikhil era caduto malamente dal tetto dopo che i primati lo avevano raggiunto e braccato.

I media spiegano che tutto è accaduto sul tetto della casa dei genitori della vittima nel villaggio di Jagat, dopo che un gruppo di primati lo ha rincorso.

Morto bimbo aggredito dalle scimmie

A seguito di quella brutta caduta e del tonfo il bambino era stato soccorso e portato immediatamente in ospedale. Purtroppo però le lesioni riportate erano così severe che non gli hanno lasciato scampo. Il padre della giovane vittima ha spiegato alla stampa locale che (come giustamente accade in ogni casa che si rispetti) il bambino stava giocando sul tetto quando i primati hanno iniziato ad aggredirlo.

A quel punto Nikhil ha provato a fuggire, ma è precipitato a terra.

Il precedente del tutto simile a luglio

Solo nel mese di luglio e nella stessa zona una donna era morta in circostanze omologhe quando era caduta dal tetto di casa nel tentativo di sfuggire a un gruppo di scimmie, e un’altra, spiega Leggo, “ha rischiato la vita dopo essere stata aggredita dagli animali scappati da uno zoo”.

La morale è che l’aggressività delle scimmie inurbate indiane può essere pericolosa.