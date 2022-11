Morto bimbo di 5 anni per una tonsillite. I genitore contro l'ospedale: "Si poteva salvare"

Morto bimbo di 5 anni per una tonsillite. I genitore contro l'ospedale: "Si p...

Morto bimbo di 5 anni per una tonsillite. I genitore contro l'ospedale: "Si p...

Morto bimbo di 5 anni per una tonsillite. I genitore contro l'ospedale: "Si p...

In Inghilterra è morto un bambino di 5 anni per una tonsillite: "Si poteva salvare" è il grido dei genitori contro l'ospedale che non ha curato il figlio