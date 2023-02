É un giorno triste per gli appassionati di calcio, quelli veri, quelli che lo seguono da anni anche fuori dal campionato italiano e che si interessano della sua storia e delle sue imprese mitiche.

É venuto a mancare a Zagreb Miroslav Blazevic, allenatore e vera e propria icona del calcio croato.

Blazevic, come è morto?

Miroslav Blazevic, detto affettuosamente Ciro nel mondo del pallone, aveva ben 87 anni. Da tempo ormai era malato di cancro. In uno dei suoi ultimi post sui social aveva scritto: “Quando riassumo tutta la mia vita, ho bisogno di chiudermi nella mia stanza e piangere così tanto da non smettere mai.

Niente nella mia vita è stato facile! Ho avuto due tumori e ora, qui, è comparso il terzo”, dando lui stesso al mondo notizie sul suo stato di salute, purtroppo gravissimo.

Blazevic, la carriera

Blazevic era arrivato a fare l’allenatore dopo una carriera in campo, e in questo ruolo aveva brillato a livello internazionale. Negli anni ’50 e ’60 ha giocato nella Dinamo e Lokomotiva Zagabria, a Sarajevo e a Rijeka, per poi chiudere la sua carriera in Svizzera.

Poi ha allenato squadre in Svizzera, Croazia, Grecia, Slovenia, Bosnia, Cina e Iran. Storica l’impresa compiuta ai mondiali del 1998, in Francia: Blazevic aveva portato la nazionale croata al terzo posto. Adesso, ha lasciato un vuoto importante nell’olimpo del calcio europeo e mondiale.