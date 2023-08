Televisione americana in lutto. È morto Bob Barker a 99 anni, lo storico conduttore del game show “The Price Is Right”, la versione americana di “Ok, il prezzo è giusto”. Se ne va un pezzo di storia del costume televisivo degli Stati Uniti.

Morto Bob Barker, storico conduttore di “Ok il prezzo è giusto”

A un soffio dai 100, come più volte accadeva nell’iconico gioco finale della ruota. Bob Barker si è fermato lì, a 99 anni. Il prossimo 12 dicembre avrebbe compiuto il secolo, e negli Stati Uniti era pronta la festa per una delle più grandi celebrità della televisione e del costume nazionalpopolare.

Si è spento a Los Angeles il 26 agosto, portandosi via dalla memoria collettiva degli americani le imprese del più longevo programma televisivo di sempre, “The Price Is Right”, il format americano che ha prestato il nome al nostro “Ok, il prezzo è giusto!”.

Barker è stato al timone del game show dal 1972 al 2007, aggiudicandosi 19 Daytime Emmy Award, il “Telegatto” statunitense, gli Oscar della televisione.

Bob Barker fece eliminare le pellicce da Miss Usa e Miss Universo

Ma Barker è stato più di un conduttore. Negli anni Novanta è stato interprete in “Happy Gilmore”, comico nella celeberrima scena in cui picchia un personaggio interpretato da Adam Sandler.

Più lontano dai riflettori è stato attivista dei diritti degli animali, aderendo ai movimenti e alle associazioni animaliste come il United Activists for Animal Rights e il Sea Shepherd Conservation Society. Nel 1994 è fondatore di DJ&T in onore di sua moglie Dorothy Jo Gideon, morta nel 1981, contribuendo in programmi di sterilizzazione per animali. Grazie al suo impegno civile per i diritti degli animali, a Miss Universo e Miss Usa furono eliminate le pellicce come premi per le vincitrici.

In Italia lo abbiamo visto attore in due episodi della soap opera Beautiful, interpretando sé stesso come guest star. Le puntate sono andate in onda su Canale Cinque nel 2015.

Ha interpretato sé stesso anche in un cameo nel telefilm La tata, nell’episodio “Il ragazzino più amato d’America”, nel nostro Paese in onda su Italia Uno.