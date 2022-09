Bruno Arena, famoso comico del duo dei Fichi d'India, è morto all'età di 65 anni. L'annuncio è stato dato da Paolo Belli.

Morto Bruno Arena: addio al comico dei Fichi d’India

Bruno Arena, comico dei Fichi d’India, è morto all’età di 65 anni. L’annuncio è arrivato poco fa sui social network dal figlio Gianluca e dall’amico Paolo Belli. “Non ero pronto…ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà…lasci un vuoto immenso” ha scritto il figlio, anche lui cabarettista. “R.I.P. grande amico mio” ha scritto sui social Paolo Belli, amico del comico, condividendo una loro foto insieme.

Qualche anno fa Bruno Arena è stato colpito da un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma. Da quel momento non è più tornato in scena ed è rimasto sulla sedia a rotelle, non recuperando più l’uso della parola. Ha vissuto gli ultimi anni circondato dall’amore della famiglia e degli amici, tra cui l’inseparabile compagno d’avventura televisiva Max Cavallari.

Morto Bruno Arena: il malore nel 2013

Sui social network sono stati pubblicati moltissimi messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e fan del comico. L’annuncio della sua morte ha colpito tutti, così come nel 2013 tutti erano rimasti colpiti dalla notizia del malore che gli aveva cambiato la vita.

L’aneurisma del 2013 aveva compromesso le sue capacità motorie, ma lui non si è mai fermato davanti a quelle conseguenze. Un malore che era arrivato 20 anni dopo l’incidente stradale che alla fine degli anni ’80 lo aveva già messo a dura prova. Una vita piena di difficoltà, ma che non gli aveva mai tolto il sorriso, anche negli anni più difficili, quando è stato circondato dall’amore infinito della sua famiglia, dei suoi amici, dei suoi colleghi e dei fan che lo hanno sempre amato.