L’attore Camillo Milli, protagonista della commedia italiana, è morto all’età di 91 anni: ha recitato ne “L’allenatore nel pallone” e in “Centovetrine”.

L’attore Camillo Milli, volto noto della commedia italiana, è deceduto all’età di 91 anni: la drammatica notizia è stata comunicata dalla famiglia dell’uomo. L’artista era ricoverato presso una clinica di Genova per curare i postumi del Covid.

Morto Camillo Milli, protagonista della commedia italiana: aveva 91 anni

Nella giornata di giovedì 20 gennaio, l’attore Camillo Milli si è spento all’età di 91 anni a Genova, città presso la quale viveva da svariati anni.

A dare notizia della scomparsa dell’artista, che ha svolto un ruolo da protagonista nell’ambito della commedia italiana, è stata la famiglia. In merito al decesso di Camillo Milli, è stato riferito che l’attore era ricoverato da tempo presso una clinica di Genova a causa di problemi di salute insorti dopo essere stato infettato dal coronavirus.

Morto Camillo Milli, protagonista della commedia italiana: teatro e cinema

Camillo Milli era nato a Milano il 1° agosto 1929 e aveva cominciato la propria carriera a teatro nel 1951, sotto la direzione di Giorgio Strehler. Il debutto sul grande schermo, invece, giunse con la pellicola Ragazze d’oggi di Luigi Zampa.

A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, Camillo Milli è stato uno dei grandi protagonisti della commedia italiana e, nel corso della sua carriera, ha lavorato con personaggi come Mario Monicelli ne Il marchese del Grillo, con Sergio Martino e Lino Banfi in L’allenatore nel pallone oppure con Neri Parenti in Fantozzi contro tutti.

Tra i film ai quali ha preso parte, inoltre, figura anche Habemus Papam di Nanni Moretti.

Morto Camillo Milli, protagonista della commedia italiana: televisione

Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo del piccolo schermo, Camillo Milli ha iniziato a recitare in televisione negli anni ’60. In questo contesto, uno dei suoi ruoli più popolari è certamente quello di Ugo Monti, interpretato nella soap opera Centovetrine.

Nel periodo compreso tra il 1957 e il 1963, invece, l’attore ha partecipato al celebre spot di Carosello della china Martini, in compagnia di Ernesto Calindri e Franco Volpi.