Morto a 88 anni ex campione di nuoto, trovato privo di vita in casa

Un ex campione di nuoto di 88 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nel torinese, dopo che da cinque giorni nessuno aveva più sue notizie.

Dramma della solitudine in provincia di Torino, dove un anziano di 88 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Villareggia, in via San Martino. Da ormai cinque giorni infatti non si avevano più notizie di Piero Trinchero, ex maestro di sci e in gioventù anche campione di nuoto, che da circa quindici anni viveva da solo dopo la scomparsa della moglie.

I famigliari non riuscivano più a mettersi in contatto con lui ed è stata una nipote a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco nella serata di mercoledì 24 marzo.

Torino, morto ex campione di nuoto 88enne

Stando a quanto riportato dalle testate locali, una volta entrati nell’abitazione i pompieri hanno rinvenuto il corpo dell’anziano ormai privo di vita seduto su una poltrona del salotto. Successivamente è intervenuto anche il medico legale che ha accertato il decesso dell’88enne datandolo a cinque giorni prima.

Per poter entrare all’interno della casa, i vigili del fuoco hanno dovuto forzare una finestra e la catena che teneva chiuso il cancello d’ingresso.

Dal giorno della morte della moglie l’anziano viveva in solitudine, e in paese tutti lo ricordano peraltro come una persona piuttosto schiva, che non aveva mai partecipato ad attività sociali assieme agli altri suoi concittadini.

Piero Trinchero era inoltre stato un maestro di sci, lavorando nelle più importanti stazioni sciistiche delle Alpi, nonché campione di nuoto in gioventù. I funerali dell’uomo, che verrà seppellito a Vercelli, si terranno nella giornata di lunedì 29 marzo.