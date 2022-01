Carlo Alberto Conte, colpito da un infarto mentre partecipava a una corsa campestre in provincia di Treviso, è deceduto all’età di soli 12 anni.

Il bambino di 12 anni colto da un malore improvviso mentre partecipava a una corsa campestre nel Trevigiano è deceduto: la giovanissima vittima si trovava presso il reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell’ospedale Ca’ Foncello.

Morto Carlo Alberto Conte, il 12enne colpito da arresto cardiaco durante una corsa campestre

Nella serata di martedì 25 gennaio, il piccolo Carlo Alberto Conte è stato ufficialmente dichiarato morto. Il bambino di appena 12 anni, colto da un malore improvviso mentre stava partecipando a una corsa campestre, si è spento presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, in Veneto, presso il quale era stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica.

Morto Carlo Alberto Conte, il ricovero presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso

Carlo Alberto Conte era andato in arresto cardiaco nella giornata di domenica 23 gennaio, mentre stava partecipando al Cross Città della Vittoria, una corsa campestre organizzata a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

Dopo essere andato in arresto cardiaco, il 12enne era stato rianimato per circa mezz’ora per poi essere trasportato con l’ausilio di un elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Preso in carico dai medici di turno, il bambino era stato stabilizzato e ricoverato in Terapia Intensiva Cardiochirurgica.

Morto Carlo Alberto Conte, i messaggi di cordoglio rivolti ai genitori del 12enne

L’arresto cardiaco che ha troncato Carlo Alberto Conte è insorto a metà circa del percorso del Cross Città della Vittoria, lungo nel complesso un chilometro. Durante la corsa campestre, in molti hanno notato il 12enne barcollare e cadere a terra.

Il giovane atleta era tesserato con le Fiamme Oro di Padova ed aveva regolarmente superato la visita medica di idoneità sportiva alla quale si era sottoposta nel mese di novembre 2021.

In questo contesto, era emerso lo stato di buona salute del piccolo.

In seguito alla prematura e drammatica scomparsa di Carlo Alberto Conte, i genitori del bambino, Dino Massimiliano Conte e Valentina Ometto, hanno ricevuto innumerevoli messaggi di cordoglio e testimonianze di solidarietà