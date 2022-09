Il noto e amato commentatore sportivo ci ha lasciati: ecco l'annuncio

Un lutto ha sconvolto all’improvviso Telelombardia e tutti i suoi telespettatori appassionati di calcio: si è spento quest’oggi, infatti, Cesare Pompilio, uno dei volti più noti e amati del canale diventato famoso, nel corso degli anni, per la sua verve comica e soprattutto per la sua sconfinata passione per la Juventus.

A darne l’annuncio via social è il direttore di Telelombardia, Fabio Ravazzani, che con un messaggio pubblicato su Twitter ha commentato:

Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo.

Cosa sappiamo dello stato di salute di Cesare Pompilio prima della morte

Stando a quanto riportato da Fanpage, un paio di anni fa il personaggio televisivo sarebbe stato colto da un improvviso malore, che l’avrebbe così obbligato ad un allontanamento dalle scene e anche ad un delicato intervento. Delle sue condizioni di salute non sappiamo molto, visto che lui stesso e i suoi contatti hanno sempre tenuto il massimo riserbo a riguardo.

I messaggi di cordoglio

Oltre a Ravazzani, sono già in tantissimi i fan e i colleghi che via social hanno voluto mandare messaggi di affetto a Pompilio, scrivendo il loro personale ricordo di un personaggio che, alla luce della sua inanta simpatia, era chiaramente rimasto nel cuore di molti.

Tra gli altri anche Luciano Moggi, ecco cosa ha scritto su Twitter il noto procuratore sportivo.

Caro Cesare, oggi ci hai lasciato, ma il tuo ricordo e tutto quello che abbiamo vissuto insieme non potrà mai essere cancellato. La tua amicizia, il tuo sostegno costante anche nei momenti difficili saranno sempre con me. Riposa in pace amico mio. @cesarepompilio pic.twitter.com/VDMmjWOOBE — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) September 4, 2022

Ecco alcuni degli altri messaggi che fan, amici e conoscenti hanno dedicato a Cesare Pompilio.

Rip🙏🙏🙏

— Mauro Suma (@mauro_suma) September 4, 2022