Morto Chris Pearson, star di Ex on the beach: morto a 25 anni in un’aggressione

Il mondo della televisione è in lutto per la morte di Chris Pearson, star della versione americana di Ex on the beach.

A soli 25 anni è morto in circostanze drammatiche Chris Pearson, uno dei protagonisti della versione americana di Ex on the beach.

Morto Chris Pearson, la dinamica

La star di Ex on the beach è morto in una rissa.

Il giovane pare sia stato vittima di un’aggressione, durante la quale sarebbe stato colpito da alcune coltellate.

La lite sarebbe scoppiata intorno alle 2 di notte, nella San Fernando Valley, in California.

I soccorritori, intervenuti nella mattinata di domenica 10 ottobre in seguito all’aggressione, hanno fatto il possibile per salvarlo. Purtroppo però, le ferite gli sono state fatali. Pearson è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il suo cuore si è fermato all’ospedale di Los Angeles, come reso noto da TMZ.

Morto Chris Pearson, le indagini

In seguito alla morte della giovane star della televisione statunitense, la polizia si è messa alla ricerca dell’aggressore, affinché chi ha ucciso Chris Pearson possa essere messo presto in stato di fermo.

Per il momento non si hanno notizie sull’identità del responsabile, ma la polizia sembra essere sulla buona strada.

Morto Chris Pearson, chi è la giovane vittima

Chris Pearson è stato uno dei protagonisti del reality show Ex on the beach.

Molti telespettatori lo ricorderanno: la versione americana della trasmissione, infatti, è andata in onda anche in Italia, dove Pearson ha potuto farsi conoscere sul piccolo schermo.