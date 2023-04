Morto Christo Jivkov, attore che ha recitato in La Passione di Cristo: aveva 48 anni

Christo Jivkov, attore bulgaro, è morto all’età di 48 anni, dopo una lotta contro un cancro. L’attore era noto per il ruolo dell’apostolo Giovanni nel film La Passione di Cristo, di Mel Gibson.

Christo Jivkov, attore bulgaro, è morto all’età di 48 anni a Los Angeles, come reso noto dal tabloid Deadline. Era conosciuto per il suo ruolo dell’apostolo Giovanni, nel film La Passione di Cristo, di Mel Gibson. L’attore lottava da diverso tempo contro un cancro. Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello di Maria Grazia Cucinotta, con cui ha recitato nel film Fly Light di Roberto Lippolis, nel 2009. “Non voglio ancora crederci che non ci sei più, dolore infinito. Ciao Crhisto, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene” ha scritto Maria Grazia Cucinotta su Instagram, ricordando il collega Christo Jivkov, con cui in passato aveva lavorato.

Christo Jivkov, morto a 48 anni: la carriera

Christo Jivkov è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro. Era nato il 18 febbraio 1975 a Sofia, in Bulgaria, e ha recitato in molti film. Oltre ad essere stato tra i protagonisti de La Passione di Cristo di Mel Gibson, ha avuto una parte anche in Occhi di Cristallo di Eros Puglielli e Mafalda di Savoia – Il coraggio di una Principessa di Maurizio Zaccaro. L’attore è stato il protagonista Andrea di In memoria di me di Saverio Costanzo, ispirato al romanzo Lacrime impure di Furio Monicelli. Nel 2009 ha recitato in Fly Light di Roberto Lippolis al fianco di Maria Grazia Cucinotta.