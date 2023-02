Quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi, in stop dallo scorso 24 febbraio dopo la morte di Maurizio Costanzo, marito della conduttrice?

Morto Costanzo, quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi?

Maria De Filippi sta affrontando uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua vita dopo l’improvvisa scomparsa del marito Maurizio Costanzo. A seguito del luttuoso evento, il palinsesto di Mediaset è stato modificato non solo per rendere omaggio al giornalista ma anche per consentire alla conduttrice di elaborare la perdita. Per questo motivo, molti fan si stanno chiedendo quando torneranno ad andare in onda i programmi del noto volto di Canale 5.

Sulla base di quanto riferito da Fanpage.it, gli show della De Filippi non ricominceranno a essere trasmessi prima di marzo anche se alcune registrazioni sono già state fatte e sono pronte per essere diffuse. È il caso, in particolare di Uomini e Donne e di C’è posta per te.

Le possibili date

Alla luce di quanto riportato da Fanpage.it, è probabile che Uomini e Donne e il daytime di Amici tornino su Canale 5 già nella giornata di mercoledì 1° marzo mentre l’appuntamento pomeridiano di Amici registrato lo scorso 23 febbraio potrebbe andare in onda venerdì 3 marzo.

Intanto, la De Filippi – visibilmente provata durante i funerali di Costanzo – sta ricevendo solidarietà e conforto da amici e molti personaggi del mondo dello spettacolo.