Morto da mesi in casa ma il figlio ne è certo: “Mio padre è vivo ed in Svizzera”. Roberto Caracciolo dice la sua sul genitore Antonio ma è indagato per occultamento di cadavere. Il 56enne Luigi Roberto Caracciolo è indicato come il figlio dell’uomo il cui corpo era stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella cucina della sua abitazione.

Il cadavere trovato a Corigliano d’Otranto

Il macabro ritrovamento era avvenuto a Corigliano d’Otranto, in via San Lorenzo. Caracciolo jr però non ci sta e spiega all’inviata di Pomeriggio 5 che no, il cadavere rinvenuto in casa sua non è quello del padre: “Non so chi ca*** sia! Vi pare che io tengo il cadavere di mio padre in casa? Ho solo tre stanze, dove posso metterlo: sotto le piastrelle?”. La Procura ipotizza che il 56enne possa aver celato il corpo di suo padre per continuare a riscuotere la sua pensione ma lui sostiene che alle Poste ci era sempre andato con l’avallo del genitore. L’immobile dove viveva Antonio andava messo in sicurezza tuttavia ogni volta che la polizia municipale andava a suonare alla porta non c’era risposta.

“Mio padre è vivo ed è in Svizzera”

E il figlio, che vive in altra abitazione, ha dato la sua spiegazione: il padre si troverebbe in Svizzera “nel suo appartamento. L’ho chiamato anche per fargli gli auguri per la festa del papà. Quello trovato a Lecce non è il corpo di mio padre, non so di chi sia”. La procura ha disposto l’autopsia per verificare la causa del decesso, ed il tanatologico si terrà nella morgue del Vito Fazzi di Lecce.