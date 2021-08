Morto Dennis Thomas, fondatore della band soul-funk Kool & the Gang

Si è spento nel sonno Dennis Thomas: il fondatore della band Kool & the Gang è morto all'età di 70 anni, dopo una lunga malattia.

Lutto nel mondo della musica internazionale: è morto all’età di 70 anni Dennis Thomas, fondatore della band soul funk Kool& The Gang, famosa a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Nel 2020 era scomparso dopo una lunga malattia anche il sassofonista Ronald “Khalis” Bell.

Kool & The Gang, morto il fondatore della band Dennis Thomas

È morto all’età di 70 anni Dennis Thomas, fondatore e membro della Kool & The Gang, band soul-funk molto famosa e apprezzata a cavallo tra la fine degli anni ’70 e inizio anni ’80.

Come riporta il portavoce su Facebook, Dennis Thomas è scomparso “pacificamente nel sonno sabato nel New Jersey, dove risiedeva a Montclai“. Lascia la moglie, Phynjuar Saunders Thomas, la figlia Tuesday Rankin e i figli David Thomas e Devin Thomas.

Morto Dennis Thomas, membro carismatico della band

Nella formazione nota per successi come “Get down on it” e “Celebration”, Thomas suonava sax ma anche flauto e percussioni. La sua leadership e il suo carisma erano riconosciuti da tutti i membri della band, ma anche da molti altri musicisti dell’epoca.

L’ultima apparizione della band è stata il 4 luglio all’Hollywood Bowl di Los Angeles nel 2020, poco dopo la scomparsa di un altro dei co-fondatori, il sassofonista Ronald “Khalis” Bell.

Morto Dennis Thomas, dalla nascita al successo

Dennis Thomas nacque il 9 febbraio 1951 a Orlando, in Florida, tra le città che più hanno rivoluzionato la musica jazz e soul nella storia americana.

Conosciuto come Dennis “Dee Tee” Thomas, nel 1971 divenne famoso per il suo prologo nella hit “Who’s gonna take the Weight“, e in seguito anche il suo stile (amava vestirsi sempre alla moda) contribuì a rendere grande il personaggio.

La formazione della band però risale alla metà degli anni ’60: nel 1964, neanche 14enne, si incontrò con i fratelli Ronald e Robert Bell, Spike Mickens, Ricky Westfield, Charles Smith e George Brown. Inizialemnte si frcero chiamare The Jazziasc, per la loro vena jazz, ma nel 1969 cambiarono il nome in Kool & The Gang, con il quale raggiunsero il successo e scalarono le classifiche mondiali.

Nella loro carriera, vinsero 7 American Music Awards e 2 Grammy Awards. Nel 2014 sono stati premiati con il Soul Train Lifetime Achievemnet Award, tra i premi più prestigiosi in ambito musicale.

Non dimentichiamoci che i loro pezzi sono stati campionati come colonne sonore per molti film di successo, tra i quali “Pulp Fiction”, “Saturdat Night Fever” e “Rocky” con Sylvester Stallone.