Negli Usa è morto di infarto a 33 anni il tiktoker che mangiava cibo spazzatura, anche scaduto.

Da quanto si apprende Taylor LeJeune era conosciuto per la pagina pagina di tiktok “wafffler69” dove trangugiava di tutto, ma davvero di tutto. La sua sua dieta a base di junk food è stata forse la sua rovina e la notizia della sua morte è stata data dal fratello Clayton: “Mio fratello Taylor è morto intorno alle 22:00 dell’11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore”.

Morto di infarto a 33 anni il tiktoker

E ancora: “È stato portato d’urgenza in ospedale e dopo un’ora e mezza. Non ho ancora realizzato ciò che è successo”. Poi Clayton spiega: “Il futuro è un’incognita, ma ho pensato che avrei dovuto annunciare la sua morte su TikTok per farlo sapere a tutti”. Il fratello di Taylor dice poi che a suo parere le cause del decesso possono essere genetiche: “Entrambi il padre e il nonno sono morti prima dei 50”.

Abitudini alimentari pessime

Ma sono molti quelli che pensano che alla base del decesso di Taylor ci siano state le sue abitudini alimentari terribili ed un infarto. Il tiktoker aveva 33 anni, e quasi ogni giorno sulla sua pagina “wafffler69” provava un cibo spazzatura “Snack, patatine, bevande, salse, piatti di fast food, scatolame di ogni genere, ampliando la sua scelta dall’America al mondo”, come spiega Vanity Fair. Aveva 1,4 milioni di follower ma un cuore solo, e forse quel cuore ha pagato.