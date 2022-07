Ha bevuto un'intera bottiglia di Jägermeister in due minuti ed è morto. La vittima, di cui non si conosce l'identità, ha un'età compresa tra i 25 e i 30 anni.

Un uomo, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto dopo aver bevuto un’intera bottiglia di Jägermeister in due minuti. La tragedia è avvenuta in un punto vendita di liquori durante una gara di binge drinking.

Morto dopo aver bevuto un’intera bottiglia di Jägermeister in due minuti

Un uomo è morto dopo aver bevuto una bottiglia intera di Jägermeister in meno di due minuti. Ha bevuto il superalcolico durante una gara di binge drinking, che consiste nel bere molto alcol in un breve lasso di tempo. La tragedia è avvenuta in uno dei punti vendita di liquori del villaggio di Mashamba, provincia del Limpopo, in Sud Africa.

Brig Motlafela Mojapelo, portavoce della polizia, ha detto che l’incidente è avvenuto durante una gara improvvisata in cui c’era un premio in contanti. In un video, diventato virale, si vede l’uomo che beve senza fermarsi, tra gli applausi. Si è concesso una sola pausa in meno di due minuti, prima di perdere i sensi. L’uomo è stato trasportato in una clinica locale ma dopo poco è stato dichiarato morto.

La causa del decesso

La polizia ha aperto un’inchiesta. L’organismo umano è in grado di “elaborare” un’unità di alcol all’ora, anche meno per alcune persone. Bevendo così velocemente, la quantità di alcol nel flusso sanguigno può impedire agli organi di funzionare in modo corretto e il rischio di incidenti, avvelenamento da alcol e altri problemi di salute è maggiore. Un consumo eccessivo di alcol è in grado di alterare la pressione sanguigna, i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue, aumentando il rischio di eventi acuti a carico del cuore e del cervello, come l’infarto e l’ictus.