Morto dottor Gianni Iodice: il cordoglio dell'ospedale

Un improvviso malore ha stroncato la vita di Gianni Iodice, conosciuto ed apprezzato oncologo che per tanti anni aveva operato presso l’ospedale Pascali di Napoli. Gli account social ufficiali della clinica hanno postato un messaggio di saluto per il dottore.

È morto Gianni Iodice: l’ultimo saluto dell’ospedale per il dottore

L’Istituto Tumori di Napoli, l’ospedale Pascali, ha dato l’ultimo saluto a Gianni Iodice, morto a causa di un infarto: “Oggi ci ha lasciato improvvisamente un collega ma al contempo un caro amico, Gianni Iodice, oncologo direttore della struttura di terapia adiuvante post-chirurgica dell’Unità di Senologia del nostro Istituto. A sua moglie, ai suoi figli e a tutta la sua famiglia le condoglianze da parte di tutti noi del Pascale.”

Il cordoglio di tanti napoletani

L’oncologo era molto conosciuto in città per il suo splendido lavoro che aveva permesso a tante persone di aver salva la vita dopo la diagnosi di un tumore. Dopo l’annuncio della sua scomparsa, tutta Napoli si è stretta attorno alla famiglia di Iodice e tantissime persone hanno voluto scrivere un ricordo del dottore postando messaggi sui social network. Una sua ex paziente ha scritto commossa: “Una notizia di forte impatto. Il mio oncologo. Grazie doc, per tutto quello che hai fatto, e per come lo hai fatto. Mi hai seguito con grande professionalità, in un momento difficile, resterai sempre nei miei ricordi più cari.”