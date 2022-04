Morto economista Jean-Paul Fitoussi: aveva 79 anni

(Adnkronos) – E' morto l'economista francese Jean-Paul Fitoussi : aveva 79 anni. Nato a La Goulette, in Tunisia, il 19 agosto 1942, era docente alla Sciences Po di Parigi, l'istituto degli studi politici, e alla Luiss. Era anche membro del Centre for Capitalism and Society della Columbia University.

Dopo aver presieduto con Joseph Stiglitz e Amartya Sen la Commissione per valutare le dimensioni del progresso e del benessere sociale dal 2007 al 2009 è stato, dal gennaio 2013, co-presidente con Joseph Stiglitz e Martine Durand del gruppo di esperti di alto livello sulla misurazione della performance economica e del processo sociale,.

Dal 1990 al 1993 ha contribuito alla creazione e allo sviluppo della Bers. Dal 1997 al 2012 è stato membro del Consiglio dei Consiglieri Economici del Primo Ministro francese (Cae).

Dal 1990 al 2010 è stato Presidente dell'Ofce, il centro di ricerca economica di Sciences-Po.

Dal 2000 al 2009 è stato esperto presso il Parlamento Europeo, Commissione Affari Monetari ed Economici. È stato anche membro della Commissione delle Nazioni Unite sulla riforma del sistema monetario e finanziario internazionale. Ha ricevuto insieme a Joseph Stiglitz e Amartya Sen la Medaglia 2016 della Society for Progress per il libro 'Mismeasuring our Lives'. Ha ricevuto il Premio Internazionale Pico Della Mirandola per il suo lavoro nel 2017.

E' ufficiale dell'Ordre National du Mérite e Officier della legion d'honneur nella sua nazione, e Grand Officier de l'ordine de l'Infant Henri in Portogallo. È anche Commendatore al merito della Repubblica Italiana.