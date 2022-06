Morto Emilio Bartolini, il “re” dell’olio aveva 75 anni

L'imprenditore Emilio Bartolini è venuto a mancare all'età di 75 anni. Fabio Di Gioia, sindaco di Arrone, lo ricorda con commozione.

Il Ternano è in lutto per la morte del “re” dell’olio, l’imprenditore Emilio Bartolini. Aveva 75 anni. Il sindaco e l’azienda lo ricordano con dolore e commozione.

Morto Emilio Bartolini

Dopo un malore che lo ha colto nella giornata di mercoledì 22 giugno, Emilio Bartolini è stato ricoverato all’ospedale di Trani, dove è deceduto l’indomani, giovedì 23.

Sulla pagina Facebook del frantoio Bartolini si legge: “È con immenso dolore che salutiamo Emilio Bartolini, venuto a mancare in seguito a un malore che lo ha colto nella giornata di mercoledì. L’impegno e la dedizione per la famiglia e per questa azienda saranno sempre d’esempio per tutti noi e ci guideranno nella prosecuzione del magnifico lavoro che ha compiuto in questi anni”.

Le parole del sindaco

A ricordare Emilio Bartolini è anche il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, il quale ha dichiarato: “Ho da poco appreso una notizia che mai avrei voluto sentire. Una persona che non aveva bisogno di presentazioni, un imprenditore illuminato che aveva posato la sua impresa nel nostro territorio con le nostre tradizioni. C’è sgomento, tanto“.

Nel suo messaggio affidato a Facebook, ha aggiunto: “Ci mancherai tantissimo Emilio Bartolini, esprimo alla moglie Paola, ai figli Domenico e Ulderico, ai parenti tutti la vicinanza di tutta la collettività arronese e dell’amministrazione comunale”.