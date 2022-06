Morto Er Patata, l’ultimo messaggio di Roberto Brunetti al fratello Daniele

Morto Er Patata: il fratello di Roberto Brunetti, Daniele, ha voluto rendere pubblico l’ultimo messaggio che ha ricevuto dal comico prima che morisse.

Morto Er Patata, il fratello del comico ospite di Barbara d’Urso

Nella giornata di giovedì 3 giugno, Roberto Brunetti, meglio noto come Er Patata, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione di Roma.

A circa una settimana di distanza, il fratello del defunto, Daniele, è stato ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. In questa circostanza, Daniele Brunetti ha voluto far ascoltare in diretta nazionale l’ultimo audio che il fratello gli aveva inviato alcuni giorni prima di morire per arresto cardiaco.

A proposito della morte di Er Patata, il fratello ha dichiarato: “Io ho chiesto se avesse fatto uso di cocaina, mi hanno detto di no che è morto nel sonno, non è morto di overdose”.

In questo modo, ha voluto smentire le illazioni legate a un decesso per droga che erano state diffuse in seguito alla circolazione della notizia della morte del comico.

Daniele Brunetti, inoltre, ha spiegato: “Lui davanti a me manco beveva, perché aveva imbarazzo, poi quando non stava con me non so che faceva perché io comunque ero molto severo con lui. Roberto aveva una forte depressione e infatti quando è stato quattro mesi con me i dottori gli avevano dato una terapia e uno stabilizzatore d’umore perché lui alle volte stava molto giù e io lo sostenevo – e ha aggiunto –.

Io ero lì, ho chiesto al poliziotto quando è andata via la scientifica, la scientifica ha detto è morto per arresto cardiaco. Ho chiesto perché c’era la scientifica e loro mi hanno detto perché avevano trovato dell’hashish, mio fratello più grande ha detto mica si muore con l’hashish e ci hanno detto che è morto di arresto cardiaco, è morto mentre dormiva”.

L’ultimo messaggio di Roberto Brunetti al fratello Daniele

Per quanto riguarda l’audio, Roberto Brunetti ha inviato al fratello Daniele il suo ultimo messaggio vocale lo scorso 29 maggio. Nell’audio, il comico ha chiesto al fratello di fargli un regalo per il suo imminente compleanno.

Nello specifico, le parole di Er Patata sono state le seguenti: