Morto Fabio Avagliano, il titolare 36enne dell’Osteria del Crudo: lutto a Salerno

Fabio Avagliano, il titolare di 36 anni dell’Osteria del Crudo, è morto dopo una malattia. Lascia la moglie e quattro figli. Dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa sono arrivati moltissimi messaggi di affetto e di cordoglio sui social network.

Morto Fabio Avagliano, titolare dell’Osteria del Crudo

Salerno è in lutto per la scomparsa di Fabio Avagliano, di 36 anni. L’uomo era molto conosciuto nella sua città perché insieme alla moglie Maria Rosaria gestiva l’Osteria del Crudo, situata in via Vicinanza, traversa di Corso Vittorio Emanuele. Da diverso tempo lottava contro una brutta malattia e purtroppo non ce l’ha fatta. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro di tutti i suoi parenti, amici e consocenti, ma anche di tutti i clineti abituali del suo locale, cheera specializzato nella cucina di prodotti di mare.

Morto Fabio Avagliano: i funerali

Fabio Avagliano lascia la moglie Maria Rosaria, i quattro figli Luca, Rita, Arturo e Mattia, il papà Arturo, la mamma Loredana e il fratello Luca. Tantissime persone gli volevano bene. Le esequie verranno celebrate nella giornata di domani, mercoledì 8 settembre, alle ore 9.30, partendo dalla casa di via Pompei, a Sant’Antonio di Pontecagnano, e proseguiranno per la chiesa di Gesù Redentore, nel Quartiere Europa a Salerno, dove alle 10 verrà celebrato il rito funebre, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid.

Morto Fabio Avagliano: i messaggi di cordoglio

Quando la notizia della scomparsa di Fabio Avagliano è diventata pubblica, tantissime persone hanno voluto esprimere tutto il loro dolore e la vicinanza alla famiglia, anche attraverso i social network. Tantissimi amici hanno voluto ricordare Fabio, con fotografie dei momenti trascorsi insieme e parole commoventi ed emozionanti. Tanti messaggi di grande affetto, di dolore e di vicinanza alla sua famiglia. La scomparsa dell’uomo ha colpito moltissimo anche tutti i suoi clienti, che lo hanno sempre stimato per il suo lavoro.

Tante persone hanno voluto esprimere anche vicinanza nei confronti della moglie di Fabio Avagliano, Maria Rosaria, e dei loro quattro figli.