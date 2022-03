Morto Fabio Graziani: era il team manager dell’Unione Sportiva Livorno

Si è spento a soli 61 anni il team manager dell'Unione Sportiva Livorno: Fabio Graziani era un amato dirigente della prima squadra

Fabio Graziani non ce l’ha fatta. Il team manager dell’Unione Sportiva Livorno si è spento a soli 61 anni. Il dirigente del club aveva lasciato la sua posizione solo poche setitmane fa, dopo aver accusato dei problemi di salute. L’uomo ha visto però complicarsi in breve tempo la sua situazione medica ed è scomparso nella giornata di oggi, 8 marzo.

L’annuncio del club: l’ultimo saluto all’amato dirigente

A dare il triste annuncio è stato proprio il suo club attraverso un triste comunicato diramato via social: “Abbiamo perso uno di noi. Uno della nostra famiglia. L’Us Livorno 1915 piange la scomparsa di Fabio Graziani, team manager della prima squadra fino a poche settimane fa, quando era stato costretto a fermarsi per problemi di salute.” Il toccante messaggio si conclude con l’ultimo saluto della società ad uno dei suoi membri più amati: “Ciao Fabio, sarai sempre nei nostri cuori.”