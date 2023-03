Il batterista palermitano Fabrizio Pezzino si è spento a 58 anni: il mondo della musica è in lutto

Fabrizio Pezzino si è spento a 58 anni e il mondo della musica lo piange. Il batterista palermitano, molto conosciuto in tutta la Sicilia, era un artista a tutto tondo. Tra le sue passioni, oltre alla musica c’era anche la pittura.

Pezzino era conosciuto soprattutto per essere un vero professore nel suo genere preferito, il Jazz, ma chi lo conosceva bene sa che il batterista era molto eclettico e amava spaziare con la sua musica tra uno stile e l’altro. Il mondo della musica perde, dunque, un grande interprete, che da tempo doveva combattere contro un male incurabile.

L’ultimo saluto di Palermo

Molto legati a lui erano soprattutto i suoi concittadini che si sono stretti attorno alla famiglia di Pezzino, scrivendo tanti messaggi di cordoglio sui social network. Tra coloro che hanno voluto dare un ultimo saluto a Fabrizio anche la politica del Pd Milena Gentile: “Che dolore pensare che non ci sei più, con la tua ironia, la tua musica, le tue opere, con la tua sensibilità di artista poliedrico.” L’amico fraterno Domenico Nicitra ha scritto un bellissimo messaggio di addio: “Ti voglio ricordare sempre allegro e con tanta voglia di vivere. Un maledetto tumore ti ha portato via e il mio rammarico è non averti potuto aiutare. Ci siamo conosciuti quasi un quarto di secolo fa e quante cose belle abbiamo fatto insieme. Abbiamo creato gli Alma Jazz e siamo cresciuti (musicalmente) insieme. Tu più di tutti, sei diventato un bravo batterista, apprezzato da tutti. Sei sempre stato una bella persona, un vero artista e mi manchi tantissimo.”