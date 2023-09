Morto Federico Bucci, prorettore del Politecnico: investito da un'auto mentre era in vacanza

Federico Bucci, prorettore del Politecnico di Mantova, è stato investito da un’auto e purtroppo è deceduto. Il decesso è avvenuto dopo due settimane dal terribile incidente.

Morto Federico Bucci, prorettore del Politecnico di Mantova: investito da un’auto mentre era in vacanza

Federico Bucci, prorettore del Politecnico di Mantova, purtroppo non ce l’ha fatta. L’uomo, che è stato investito da un’auto sabato 2 settembre, mentre faceva jogging in vacanza sul lago di Garda, è morto a distanza di due settimane, nella mattina di oggi, sabato 16 settembre, all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato in condizioni gravissime. Era stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgo alla testa.

Federico Bucci, nato a Foggia, dopo la laurea al Politecnico di Milano, aveva iniziato a dedicarsi alla storia e alla critica dell’architettura. Era professore ordinario di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano, dove da l2012 era prorettore del Polo territoriale di Mantova e responsabile della cattedra Unesco in “Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities“, dove insegnava le modalità di tutela delle città patrimonio dell’umanità. Al Politecnico di Milano, dal 2018, era delegato del Rettore per le Politiche culturali e, dal 2020, era delegato del Rettore per la Rete delle università italiane per la pace.