Morto Fernando Gomes, ex calciatore portoghese: aveva 66 anni

Morto Fernando Gomes, ex calciatore portoghese: aveva 66 anni

Morto Fernando Gomes, ex calciatore portoghese: aveva 66 anni

Morto Fernando Gomes, ex calciatore portoghese: aveva 66 anni ed era stato capocannoniere per sei volte, la prima delle quali a soli 20 anni

Lutto nel mondo del calcio, è morto Fernando Gomes, ex calciatore portoghese: aveva 66 anni.

Il “Bibota” del Porto con il vizio del goal lottava da tempo contro un tumore al pancreas che alla fine lo ha vinto. Gomes era stato ricoverato dopo un ictus in ospedale ed il FC Porto ha voluto ricordare il suo asso con una nota social: “È con grande tristezza e costernazione che il Futebol Clube do Porto annuncia la scomparsa di uno dei nomi inevitabili della sua storia”.

Morto l’ex calciatore Fernando Gomes

“Fernando Gomes, Golden Bibota e capocannoniere dei biancoazzurri, è morto questo sabato all’età di 66 anni per una prolungata malattia”. Ma chi era Gomes? “Nato nel novembre 1956 nella parrocchia di Campanhã Gomes ha iniziato a rappresentare il club che amava da adolescente. Ha collezionato gol e titoli in un breve viaggio giovanile che si è rapidamente trasformato in uno ancora più produttivo nel calcio senior”.

Capocannoniere per 6 volte, la prima a 20 anni

Ha fatto il suo debutto nella prima squadra dell’FC Porto all’età di 17 anni”. A soli 20 anni il Bibota divenne capocannoniere del campionato per la prima di sei volte. Era stato cinque volte Campione Nazionale, una Campione Europeo, vincitore di tre Coppe del Portogallo, poi di tre Supercoppe Candido de Oliveira e di una Coppa dei Campioni.