Addio a Francesco Rossi: il giovane allenatore della ViPo Trento è prematuramente morto dopo essere stato a lungo malato di leucemia. I funerali verranno celebrati giovedì 2 novembre a Trento.

Morto Francesco Rossi, aveva 24 anni ed era malato di leucemia

Si è spento a soli 24 anni Francesco Rossi. Il ragazzo, studente di Scienze Motorie e giovane allenatore dell’Under 17 Provinciale della ViPo Trento, era da tempo malato di leucemia. Nonostante le cure alle quali era stato sottoposto, le sue condizioni cliniche si sono infine aggravate fino al sopraggiungere della morte.

A seguito della prematura e terribile scomparsa del 24enne, la società ViPo Trento ha condiviso un messaggio di cordoglio, stringendosi al dolore della famiglia del giovane.

Il cordoglio della ViPo Trento

“La USD ViPo Trento partecipa con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito la famiglia Rossi per la scomparsa dell’amato Francesco. Francesco quest’anno era collaboratore-allenatore della nostra Under 17 Provinciale. Ai famigliari, in questo momento di dolore, le più sentite condoglianze da parte della sua società sportiva tutta”, ha scritto la società sulle sue pagine social.

I funerali

Per quanto riguarda Rossi, invece, sul sito della ViPo Trento, si descriveva nel seguente modo: “Sono un appassionato di calcio, uno sport che può unire le persone e insegnare loro valori importanti come il lavoro di squadra, la disciplina e il rispetto. Sono un allenatore motivato e determinato a portare il meglio ai miei giocatori. Sono anche un buon comunicatore e sono in grado di costruire relazioni positive con i miei giocatori e con i loro genitori”.

I funerali del 24enne verranno celebrati alle ore 16:00 di giovedì 2 novembre nella chiesa di San Pio X a Trento.