Morto Franco Trinca: era ricoverato per Covid

Morto Franco Trinca: il biologo aveva 69 anni, era ricoverato a Città di Castello.

Morto Franco Trinca (69 anni). Biologo, Trinca era spesso ospite di varie trasmissioni televisive in cui esponeva le sue idee sul Covid-19. Il 69enne, di posizioni no-vax, era un convinto assertore delle terapie domiciliari. Si era ammalato di Covid e di conseguenza era stato ricoverato.

Gli era stata riscontrata una polmonite bilaterale. In un primo momento, le sue condizioni non sembravano essere molto critiche, ma è in seguito peggiorato, fino alla morte avvenuta presso l’ospedale di Città di Castello (Perugia).

Morto Franco Trinca: le ospitate in tv

Franco Trinca è ricordato per le sue ospitate in programmi televisivi come Piazzapulita e Dritto e rovescio. Qui il biologo era solito parlare delle sue idee relative al Covid-19 secondo il quale era possibile curare tramite terapie a domicilio, con l’ausilio di medicinali quali idrossiclorochina, flavonoidi e vitamina c.

A rendere noto il decesso del 69enne l’avvocato Fusillo, tramite un messaggio su Telegram.

Le dichiarazioni a Piazzapulita

Durante una sua ospitata in una puntata di Piazzapulita intitolata “Integratori magici anti-Covid” Franco Trinca affermò di avere la cura: “Senza paura! Il Covid si cura! Senza chiusura! E chi non lo sa curare, o non lo vuol curare, è un criminale!”.