Morto Fratel Biagio Conte: la comunità di Palermo in lutto

La Chiesa lo rimpiange e la sua terra lo piange, è morto Fratel Biagio Conte e la comunità di Palermo è in lutto.

Il missionario laico era diventato una figura di riferimento specialmente per i meno abbienti e la notizia che alla fine una grave malattia lo ha chiamato altrove ha generato dolore sincero. Il 59enne missionario laico era stato il fondatore nel 1993 della “Missione di Speranza e Carità”.

Morto Fratel Biagio Conte, l’amico degli ultimi

Si tratta di un’opera pia che assiste e ospita più di 600 tra senzatetto e migranti in una decina di strutture.

Fratel Biagio, come scrive Vatican News, aveva “annunciato a fine giugno 2022 di essere stato colpito da un tumore al colon”. Nella vita del missionario non erano mancati momenti topici: a settembre 2018 Papa Francesco, in visita a Palermo, aveva pranzato nella sede storica della sua Missione. Fratel Biagio era nato da una famiglia benestante che aveva abbandonato in serenità a 26 anni.

La vita da eremita fin dai 26 anni di età

Come eremita e pellegrino si avvicinò a san Francesco ad Assisi e a fine giugno dello scorso anno, quendo aveva saputo di avere un tumore, aveva chiesto preghiere. Neanche a dirlo, i palermitani avevano messo in moto una gigantesca catena di invocazioni per la salute di Fratel Biagio. Il 30 dicembre fratel Biagio aveva ricevuto nel suo letto di dolore la visita dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e del cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito.