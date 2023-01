Lutto nel mondo del calcio.

Gianluca Vialli è scomparso all’età di 58 anni. Il campione lottava da tempo contro un tumore al pancreas e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. Nell’ultimo periodo Gianluca Vialli era stato ricoverato in una clinica di Londra dove ha vissuto fin dai giorni in cui aveva militato tra le fila del Chelsea nel 1997. Lascia la moglie Cathryn White Cooper da cui ha avuto le figlie Olivia e Sofia.

La sua morte va ad aggiungersi a quella di Sinisa Mihajlovic, quest’ultimo scomparso prematuramente a 53 anni lo scorso 16 dicembre.

Un grande uomo, un grande campione e combattente in campo e nella vita. Sei andato via presto, maledettamente presto ma resterai sempre nei nostri cuori con il tuo esempio e la tua classe indimenticabili. Ciao Gianluca #Vialli pic.twitter.com/QddtKFHhTg — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 6, 2023

Morto Gianluca Vialli: il campione è scomparso a 58 anni

Fin da quando Vialli ha scoperto il tumore non ha mai smesso di lottare tanto che in una intervista televisiva, pur rivelando di aver avuto paura di morire, ha dichiarato che la malattia gli è servita per apprezzare il valore della vita. Ha poi aggiunto: “Sono stato un giocatore e un uomo forte ma anche fragile e penso che qualcuno possa essersi riconosciuto. Sono qui con i miei difetti, le paure e la voglia di far qualcosa di importante”.

Nonostante tutto Vialli è continuato ad andare avanti pur nella consapevolezza che il cancro si sarebbe rivelato un avversario più forte lui: “Io con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai”. Poche settimane fa aveva ufficializzato la sua pausa dagli impegni con la Nazionale azzurra, guidata dall’amico Roberto Mancini.

Gianluca Vialli: la malattia

Gianluca Vialli il 14 dicembre aveva annunciato tramite i canali della Nazionale la propria assenza per i prossimi impegni degli azzurri. La decisione presa dal capo della delegazione della Nazionale non era stata a cuor leggero, ma era necessaria per continuare la sua lotta contro il tumore al pancreas, che andava avanti da 5 anni. “Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con il mio meraviglioso di team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia” aveva dichiarato l’ex giocatore della Sampdoria.

Gianluca Vialli: carriera e vita privata

Gianluca Vialli è stato uno dei calciatori più importanti dell’Italia degli anni 80-90. Dopo essere passato al Chelsea ha concluso la sua carriera da giocatore nel 1999. Con la squadra britannica ha conquistato prestigiosi titoli quali la FA Cup, una Supercoppa UEFA, la coppa delle coppe e persino una coppa di lega. Una seconda FA Cup verrà vinta durante la sua breve esperienza di calciatore-manager sempre al Chelsea. A quest’ultima si aggiungerà anche una Charity Shield.

È diventato allenatore del Watford di Elton John, ma non è riuscito a ottenere nemmeno il quattordicesimo posto in campionato ed è esonerato dopo soltanto una stagione. Da lì ha portato avanti la carriera di opinionista e commentatore sportivo. Accanto a Roberto Mancini e Lele Oriali ha condotto la Nazionale alla vittoria degli scorsi Europei, avendo un ruolo fondamentale nel cementare il gruppo. Nella sua esperienza londinese aveva conosciuto l’ex modella sudafricana Cathryn White Cooper, che è diventata sua moglie. I due si erano sposati nel 2003 e hanno avuto due figlie, Olivia e Sofia. A renderlo celebre nel mondo del calcio le otto stagioni giocate con la Sampdoria, tra il 1984 e il 1992, prima di passare alla Juventus. In otto anni aveva collezionato 223 presenze e 85 gol, insieme a Roberto Mancini erano stati soprannominati Gemelli del gol.