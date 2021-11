Morto Giovanni Manna, il figlio Nicola: “Grazie per l’affetto, chiediamo di rispettare il nostro dolore”

Il programma “Chi l’ha visto?” ha condiviso un messaggio pubblicato da uno dei figli di Giovanni Manna, il 73enne trovato morto nel parco dell’Insugherata.

Sui canali social del programma Chi l’ha visto?, è stato condiviso un post pubblicato dai figli di Giovanni Manna, il 73enne ritrovato morto nel parco dell’Insugherata alcuni giorni dopo essere fuggito dal pronto soccorso dell’ospedale Gemelli di Roma.

Nella giornata di domenica 21 novembre, i canali social annessi al programma di Rai 3 Chi l’ha visto? hanno condiviso un post pubblicato sul suo profilo Facebook da Nicola Manna, insieme ai fratelli Luca e Matteo Manna.

Il messaggio dei tre fratelli si ricollega alla recente notizia della morte del padre, il 73enne Giovanni Manna. L’uomo, scomparso nella notte di martedì 16 novembre dopo essersi allontanato dalla sala di attesa del pronto soccorso del Gemelli di Roma, è stato ritrovato morto nel parco dell’Insugherata, nel pomeriggio di sabato 20 novembre.

Morto Giovanni Manna, il figlio Nicola: “Grazie per l’affetto, vi chiediamo di rispettare il nostro dolore”

Nello specifico, il post pubblicato da Nicola Manna e condiviso da Chi l’ha visto, programma che ha partecipato e collaborato attivamente alle ricerche di Giovanni Manna, riporta il seguente messaggio:

Papà non c’è più.

Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza mostrata in questi folli giorni.

Vi chiediamo di rispettare il nostro lacerante dolore.

Siete stati tutti tutti tutti davvero speciali.

Vi vogliamo bene.