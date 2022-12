È morto all’età di 79 anni Ichiro Mizuki: il cantante era famoso in tutto il Giappone per essere stato la voce delle sigle di anime come Mazinga Z, Jeeg Robot d’acciaio e Capitan Harlock.

Morto Ichiro Mizuki, addio al cantante delle sigle di Mazinga Z e Capitan Harlock

Il Giappone intero è in lutto dopo aver appreso della morte di Ichiro Mizuki, re delle sigle degli anime e voce originale di colonne sonore come Mazinga Z, Jeeg Robot d’acciaio, Capitan Harlock, Tekkaman, Voltron, Mechander Robot e tanti altri ancora. La leggenda degli anime si è spenta lo scorso 6 dicembre all’età d 79 anni, come riportato sul suo sito web ufficiale.

Mizuki aveva rivelato da tempo di star combattendo una dura battaglia contro un cancro ai polmoni. Pochi giorni prima di morire, si era esibito facendo la sua apparizione in sedia a rotelle. Aveva, infatti, seri problemi di mobilità a causa della malattia che lo aveva fortemente debilitato.

La lotta contro il tumore ai polmoni

Del cancro, il 79enne aveva parlato per la prima volta ad aprile 2021, in occasione del concerto “Super Robot Spirits 2021 – stage terra”.

In questa circostanza, aveva spiegato di soffrire di una paralisi parziale delle corde vocali e che stava affrontando “controlli su controlli”. Proprio a seguito degli esami clinici, si è scoperto che la paralisi delle corde vocali e delle funzioni motorie era causata da un tumore con linfonodi e metastasi cerebrali.

Il debutto di Ichiro Mizuki risale al 1968 quando esordì come cantante di musica pop. Nel corso della sua carriera, ha realizzato più di 1.200 brani.

La fama in Giappone, tuttavia, è arrivata quando ha intonato la sigla di Robot Mazinger Z nel 1972 e di Capitan Harlok di Leiji Matsumoto