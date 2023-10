Morto il giornalista Luca Goldoni: scrisse per "Il Corriere della Sera" e "Il Resto del Carlino"

Morto il giornalista Luca Goldoni: scrisse per "Il Corriere della Sera" e "Il...

Con la scomparsa di Luca Goldoni avvenuta all’età di 95 anni se ne va un pezzo di storia del giornalismo. Firma di testate importanti come “Il Corriere della Sera”, “QN” e il “Resto del Carlino”, Goldoni, ha narrato uno spaccato d’Italia.

Diversi i libri di cui è stato autore, tra cui “Lei mi insegna” o ancora “Il sopravvissuto”, quest’ultima opera vincitrice del premio Fenice Europa. Stando a quanto riporta ANSA, il decesso è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 ottobre nell’hospice di Casalecchio di Reno. Qui era stato ricoverato dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate.

Morto Luca Goldoni: la corrispondenza da Praga in dialetto

Luca Goldoni è stato soprattutto ricordato per aver intrattenuto nel 1968 una corrispondenza da Praga in dialetto parmigiano che era stata seguita dopo l’invasione dei carri armati dell’Unione Sovietica.

Questa la dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa: “La stampa di mezzo mondo affollava gli alberghi da cui telefonare i pezzi. Mi accorsi subito che appena trasmettevo frasi sgradite ai russi, cadeva la linea. Da una rapida indagine risultò che ogni centralino era presidiato da un detective sovietico poliglotta. Capiva perfettamente anche l’italiano e censurava inesorabilmente ogni testo. La reazione me la suggerì il collega più anziano e più illustre, Egisto Corradi: ‘fatti passare un tuo conterraneo della redazione e dettagli in dialetto’. Ricordo nitidamente l’attacco del primo pezzo telefonato a Cesare Turrini: In co’ un blindè ha mazzè un puten (oggi un blindato ha travolto un bambino)”.

I best seller di Luca Goldoni

Nel frattempo, sono state diverse le opere di Luca Goldoni che hanno ottenuto un grandissimo successo in termini di vendite. Tra questi “Esclusi i presenti” (1977), “Lei m’insegna” (1983) o ancora “Vai Tranquillo” (1987) e “Buon proseguimento” (1994).