Morto il maestro di tennis Nick Bollettieri: ha lanciato big come Sharapova e...

Lutto nel mondo dello sport e negli Usa, dove è morto il maestro di tennis Nick Bollettieri: ha lanciato big come Sharapova e Serena Williams.

Il talent scout aveva 91 anni e le sue condizioni di salute erano molto critiche da tempo. Il decano dei maestri di tennis è venuto a mancare dopo che con la sua accademia ha lanciato alcuni tra i più grandi campioni degli ultimi trenta anni. Campioni fra cui basterebbe enunciare a caso Andre Agassi, Boris Becker, Serena Williams, Monica Seles e Maria Sharapova.

Tommy Haas ha confermato la morte di Bollettieri sui social.

Ma chi era il maestro? Bollettieri era figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti ed era nato nel 1931 a Pelham, Stato di New York. A tennis aveva giocato ma come coach era insuperabile. La sua leggendaria accademia, la Nick Bollettieri Tennis Academy (NBTA) a Bradenton, in Florida è un tempio del tennis. La carriera di Bollettieri era cominciata con la direzione delle attività di tennis al Dorado Beach Hotel di Portorico nei primi anni ’70.

L’accademia Bollettieri, il tempio del tennis

Poi, nel 1978 il boom. L’accademia di Nick era una struttura di più di 600 ettari e che oggi conta più di 50 campi da tennis, in veloce e terra battuta. In Florida e sui quei campi ci sono passati i più grandi di sempre: Jim Courier, Andre Agassi, Boris Becker, Pete Sampras, Marcelo Rios, le sorelle Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati, Monica Seles, Martina Hingis e Jelena Jankovic.