Morto il monsignor Aldo Giordano, era il nunzio apostolico presso l’Ue

Il monsignor Aldo Giordano è morto dopo diverse settimane passate in terapia intensiva a causa del covid.

È morto all’età di 67 anni il monsignor Aldo Giordano. Originario di Cuneo, era dallo scorso maggio nunzio apostolico della Santa Sede presso l’Unione Europea a Bruxelles dopo essere stato per 8 anni in Venezuela. Il decesso è avvenuto nella clinica universitaria di Lovanio, in Belgio, dove da diverse settimane lottava contro il covid.

Il contagio era avvenuto lo scorso settembre al rientro da un viaggio in Slovacchia che il monisignor Giordano aveva effettuato con Papa Francesco. Da allora le sue condizioni si sarebbero aggravate sempre più, fino ad obbligarlo alla terapia intensiva rivelatasi comunque insufficente a salvargli la vita.

A dare notizia della sua scomparsa, nel tarda pomeriggio di oggi, 2 dicembre, è stata la Diocesi di Cuneo.

È dalla stessa che si apprende che il monsignor Girdano lascia il fratello Angelo e la sorella Bruna, ex sindaco di Tarantasca.

Al momento nulla è stato ancora comunicato in merito ai funerali del monsigno Aldo Giordano, ma è ipotizzabile pensare che verranno celebrati nei prossimi giorni nel Duomo di Cuneo.