Lutto per Gianluca Grignani, è morto il papà Paolo: gli aveva dedicato “Q...

Un terribile lutto ha travolto Gianluca Grignani: suo padre Paolo è improvvisamente morto. In occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, il cantante gli aveva dedicato la canzone Quando ti manca il fiato.

Morto il padre di Gianluca Grignani: il ricordo del cantante

La notizia è stata comunicata in via ufficiale dal cantante che ha condiviso un post sul suo account Instagram con il quale ha salutato il padre. Le parole scritte da Grignani per porgere l’ultimo saluto al genitore sono tratte da Quando ti manca il fiato, il brano che gli aveva dedicato durante la sua partecipazione all’edizione 2023 del Festival di Sanremo.

“E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà”, ha scritto l’artista.

L’uomo, che viveva da tempo in Ungheria, si è spento senza avere l’opportunità di ascoltare la canzone scritta e composta dal figlio insieme a Enrico Melozzi.

Un rapporto complesso

Grignani non ha mai negato di avere un rapporto estremamente complesso con il padre Paolo. Il cantante ha sempre accusato il genitore di essere stato assente, soprattutto a causa dei suoi continui impegni lavorativi. Paolo Grignani era un commerciante di articoli per fotografi.

La distanza tra padre e figlio è diventata sempre maggiore durante l’infanzia dell’artista. La situazione, poi, è precipitata quando l’uomo ha divorziato dalla madre di Grignani, Elba.

Parlando del rapporto con il padre, il cantante ha sempre affermato che fosse stato “mal gestito”. In occasione di una recente intervista rilasciata a Domenica In, ha anche ammesso con Mara Venier che “la cosa più difficile nella vita è avere una famiglia”