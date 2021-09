Morto il papà di Hugh Jackman, l’attore: “Mi ha insegnato tutto, era straordinario”

"Nelle prime ore della festa del papà, mio ​​padre, in pace, è morto". Lo annuncia l'attore australiano, che lo ricorda con affetto.

È morto il papà di Hugh Jackman: lo ha comunicato sui suoi social l’attore australiano, condividendo un messaggio pieno d’affetto in suo ricordo. L’uomo è deceduto la prima domenica di settembre, nella giornata in cui in Australia si festeggia la festa del papà.

Morto il papà di Hugh Jackman

L’attore australiano, che il prossimo 12 ottobre compirà 53 anni, lo scorso giugno è tornato a casa, in Australia, forse per stare vicino al padre anziano.

L’uomo, 84 anni, è deceduto nella giornata di domenica 5 settembre 2021. Sui suoi social, pubblicando una foto del padre, l’attore ha scritto: “Nelle prime ore della festa del papà (AU), mio ​​padre è morto pacificamente.

C’è una profonda tristezza, ma sono pieno di gratitudine e amore. Mio padre era, in una parola, straordinario. Ha dedicato la sua vita alla sua famiglia, al suo lavoro e alla sua fede. Prego che ora sia in pace con Dio”.

Morto il papà di Hugh Jackman, il rapporto tra loro

“Buona festa del papà all’uomo che mi ha insegnato a portare rispetto a tutti”, era la dedica che tre anni fa Hugh Jackman aveva indirizzato al padre.

Su di lui diceva: “Mi ha educato e mi ha insegnato a essere sempre guidato dalle mie passioni. Mi ha insegnato a non smettere mai di crescere e imparare. Mi ha insegnato a lavorare sodo e a rendermi conto che la preparazione è la base per il successo. Ti amo papà”.

“Mio padre è la mia roccia. È da lui che ho imparato tutto sulla lealtà, l’affidabilità, l’esser presente il giorno dopo giorno, qualunque cosa accada”, aveva raccontato Jackman in un’intervista rilasciata nel 2012.

Morto il papà di Hugh Jackman, l’infanzia dell’attore

La star di Hollywood è cresciuta insieme ai suoi due fratelli, Ian e Ralph. Ad averli cresciuti, da solo, è stato il padre.

Hugh Jackman, infatti, era solo un bambino di otto anni quando sua madre Grace li abbandonò per tornare a vivere nel suo Paese d’origine, l’Inghilterra, lasciando Sidney.