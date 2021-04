Il Principe Filippo è morto. Il Principe Harry tornerà in patria per le esequie del nonno e per stare accanto alla Regina Elisabetta.

Il Principe Harry farà ritorno a Londra per i funerali del Principe Filippo, scomparso l’8 aprile 2021 a 99 anni. Al momento sembra che Meghan Markle, moglie del principe Harry incinta del suo secondo figlio, potrebbe non partire a causa della gravidanza.

Il Principe Harry torna a Londra

Il duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta è scomparso a 99 anni nelle sue stanze a Buckingham Palace. Il Principe Harry, da mesi residente negli States, farà tutto il possibile per tornare in patria e stare accanto all’anziana nonna e al resto della famiglia durante i funerali. Al momento sembra che sua moglie Meghan Markle sia in attesa del consiglio del suo medico sulla possibilità di mettersi in viaggio (per via della sua gravidanza, ormai agli sgoccioli).

Il ritorno di Harry a Londra era previsto per il 1° luglio, data in cui suo fratello William ha organizzato l’inaugurazione di un monumento in memoria di sua madre, Diana Spencer.

Buckingham Palace per il momento non ha fornito delucidazioni sulle esequie del duca di Edimburgo, ma ne ha annunciata solamente la scomparsa. Il Principe Filippo nei mesi scorsi è stato ricoverato per diverse settimane e ha subito un intervento al cuore.